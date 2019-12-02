Москва, , 12:26 — REGNUM Обеспечение безопасности, надёжности и экологичности газопровода «Сила Сибири» крайне важны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».

По его словам, безопасность и надежность при работе газопровода должны быть поставлены во главу угла, также важно соблюдение экологических требований. Эксплуатация газопровода должна способствовать развитию регионов, через которые он проходит, и укреплению дружбы России и КНР, добавил политик.

Си Цзиньпин также назвал «Силу Сибири» знаковым проектом, который служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в запуске газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста.

Читайте также: Запуск газопровода «Сила Сибири»: стратегический перелом