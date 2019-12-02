Москва, 2 декабря 2019, 10:08 — REGNUM Церемония запуска газопровода «Сила Сибири», в которой примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и его китайский коллеги Си Цзиньпин, — это важное событие для России, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».
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