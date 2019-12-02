Москва, , 09:36 — REGNUM В середине ноября 2019 года Россия провела испытания комплекса «Кинжал» в условиях Арктики. Гиперзвуковая ракета комплекса, которую нёс истребитель-перехватчик МиГ-31К, точно поразила цель на полигоне «Пембой», расположенном к северо-востоку от Воркуты. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

На факт успешных испытаний тут же отреагировало американское военное издание Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что МиГ-31К оснащён гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2. Данная ракета может поражать цели на дальности до 2000 км. Скорость этой ракеты доходит до 10 Махов. При этом ракета обладает очень высокой точностью.

Military Watch Magazine подчёркивает, что дальность поражения комплекса «Кинжал» складывается из дальности полёта ракеты Х-47М2 и дальности действия самолёта-носителя — истребителя-перехватчика МиГ-31К. Издание приходит к выводу, что данный комплекс способен поразить цели на расстоянии до 5 000 километров от мест базирования МиГ-31К.

Таким образом, Military Watch Magazine считает, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» является жизненно важной платформой для содействия российскому доминированию в Арктике. Издание также приходит к выводу, что в случае вооружённого конфликта все военные активы США в регионе от баз до авианосцев могут попасть под удар.