Москва, , 16:14 — REGNUM Впервые в условиях Арктики была испытана новейшая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.

Пуск был осуществлен по цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты. Испытания прошли в середине ноября.

Уточняется, что самолет с ракетой «Кинжал» взлетал с аэродрома в Оленегорска. Кроме того, ракета смогла развить скорость в 10 Махов.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковая ракета «Кинжал» — это новейший российский авиационный комплекс, состоящий из самолета-носителя МиГ-31К и собственно гиперзвуковой ракеты.