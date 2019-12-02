Берлин, , 08:19 — REGNUM Соединенные Штаты намерены добиться введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает Bild со ссылкой на источники в сенате США.

По данным собеседников издания, ограничения против партнеров проекта в Евросоюзе войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.

Под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой. Также под американские санкции могут попасть компании из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Ориентировочно «Северный поток — 2» должен быть запущен с Нового года, однако точные даты пока названы не были. Российская сторона, реагируя на западные информационные атаки, не раз поясняла, что санкциями сроки запуска проекта не сорвать.

Читайте также: В Кремле рассчитывают, что «Северный поток — 2» запустят вовремя