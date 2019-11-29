Москва, , 15:12 — REGNUM Российское руководство рассчитывает на своевременный пуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что строительство газопровода еще идет, и есть надежда, что оно завершится в намеченные сроки. Этому не помешает некоторая задержка из-за согласования проекта с властями Дании. Их разрешение уже получено, уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдет из России до Германии по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании, власти которой долго не давали своего согласия на проект.

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