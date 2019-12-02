Вашингтон, , 07:35 — REGNUM О том, какие опасности представляет Иран для США и Израиля, обсудили лидеры двух стран Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

«Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие важные двусторонние и региональные вопросы», — заявили в администрации президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД ФРГ Райнер Бройль заявил о том, что Германия не поддерживает идею максимального давления США на Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Германии: ФРГ против максимального давления США на Иран