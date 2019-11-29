Тегеран, 29 ноября 2019, 15:42 — REGNUM 28 ноября официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль заявил, что Германия не поддерживает политику «максимального давления» США против Ирана, прилагая при этом все усилия для сохранения «ядерной сделки» с Исламской республикой. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам дипломата, ФРГ никогда не разделяла агрессивную политику США в отношении ИРИ и всегда выступала за то, чтобы обязательства по СВПД выполнялись в полной мере всеми членами договора. Он призвал иранские власти как можно скорее вернуться к полному выполнению своих обязательств по «ядерной сделке».
Райнер Бройль подтвердил, что Германия примет участие в Совместной комиссии по СВПД в Вене 6 декабря. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел стран-участниц «ядерной сделки».