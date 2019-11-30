Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Британская Консервативная партия решила опереться на предвыборную стратегию, от которой отказалась экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявил журналист Том Мактагуэ в статье для издания The Atlantic.

«В рамках нынешней предвыборной гонки британским избирателям предложили в значительной степени тот же выбор, что и в 2017 году. Принципиальная разница между 2017 и 2019 годами заключается не в базовом предложении, а в том, как эти выборы преподносятся избирателям», — заявил Мактагуэ.

По словам журналиста, на этот раз лейбористы по-прежнему громко заявляют о своём радикализме, однако тори практически отреклись от своего.

«Тори — это больше не «партия перемен». Вместо этого консерваторы сделали ставку на обещание вернуть страну к нормальной жизни», — говорится в статье.

В статье также говорится, что лидер лейбористов Джереми Корбин использует ту же тактику, которую он использовал в 2017 году, но с удвоенной силой, в то время как лидер консерваторов Борис Джонсон проводит кампанию, которую могла бы запустить Мэй, но решила этого не делать.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании запланированы на 12 декабря 2019 года. В 2017 году Консервативная партия победила на парламентских выборах, но лишилась парламентского большинства, потеряв 12 мест в парламенте. Лейбористская партия в 2017 году смогла дополнительно получить 30 мест в парламенте, однако не завоевала большинства.

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