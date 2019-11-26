Лондон, , 12:23 — REGNUM У Москвы пока нет твёрдой позиции по поводу выхода Великобритании из Евросоюза — хорошо это или плохо для России. Об этом сообщил Андрей Келин, назначенный в ноябре новым послом РФ в Лондоне.

При этом дипломат отметил наличие преимуществ, как в ситуации, если бы Brexit не состоялся и Великобритания осталась в составе Европейского союза, так и в случае, если Соединённое Королевство всё же покинет ЕС. При первом варианте развития событий Москва строила бы отношения с Великобританией «на основании тех соглашений, которые существуют в рамках Евросоюза, в частности на основании соглашения о партнерстве и сотрудничестве».

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«Оно довольно старое, но, тем не менее, это платформа, которая существует. Она предсказуема, и мы знали бы, что дальше делать», — подчеркнул посол.

Во втором случае, по словам Келина, Brexit даёт некоторые дополнительные возможности, которые могут интересовать Россию «с точки зрения торговли и экономики». Так, при таком развитии событий падут некоторые старые торговые барьеры, установленные Евросоюзом», их насчитывается порядка двух десятков.

«Они мешали и продолжают мешать нашей торговле со странами ЕС: это барьеры, например, по стали, по продукции химического производства, сейчас ЕС вводит надуманные пошлины по хрому и так далее», — уточнил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Келин, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2019 года на должность посла России в Великобритании, прибыл в Соединённое Королевство 21 ноября. На следующий день дипломат приступил к выполнению своих обязанностей на новом посту.

Напомним, изначально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, после срок был перенесен на 12 апреля, затем — на 31 октября. В октябре Евросоюз дал Великобритании отсрочку выхода из блока до 31 января 2020 года из-за того, что действующий британский парламент отказывается ратифицировать соглашение по Brexit. Это уже третья отсрочка Brexit за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем.

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