Ла-Пас, , 05:50 — REGNUM О намерении провести в марте новые выборы президента Боливии 29 ноября заявил министр при президенте Херсес Хустиниано, сообщает Pagina Siete.

По его словам, на проведение выборов у избирательного органа будет 120 дней, в течение которых должны пройти первый и второй туры голосования и подсчёт голосов.

«Полагаю, в середине марта у нас пройдут выборы», — считает Хустиниано. Как сообщало ИА REGNUM, Европейский Парламент принял резолюцию с требованием как можно скорее провести в Боливии «свободные, инклюзивные и прозрачные» выборы.

Того же от правительства Жанин Анье требуют и сторонники свергнутого президента Эво Моралеса.

Читайте также: В Боливии партия Эво Моралеса потребовала мирных и прозрачных выборов

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент призвал к скорейшему проведению выборов в Боливии