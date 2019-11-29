Ла-Пас, , 09:04 — REGNUM В Боливии сенатор от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» Адриана Сальватиерра потребовала провести внеочередные президентские выборы в прозрачной и мирной форме, чтобы восстановить конституционные гарантии всех боливийцев. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Также одним из требований «Движения к социализму» стало немедленное проведение расследования убийств мирных жителей военными во время протестов.

Сальватиерра подчеркнула, что гражданам, получившим ранения вследствие действий силовиков, и их семьям государство должно выплатить компенсацию, поскольку в большинстве случаев имело место несоразмерное применение силы со стороны военных.