Бразилиа, , 02:29 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал газету Folha de S. Paulo лживой и призвал граждан и бизнес бойкотировать ее. Об этом Болсонару заявил 29 ноября во время общения с журналистами.

По мнению президента газета публикует неправду, поэтому потеряла доверие и была исключена из списка подписки федерального правительства.

«Я не хочу больше ее читать, и точка. Советую всей Бразилии не покупать Folha de S. Paulo», — заявил Болсонару.

По мнению Болсонару, пресса конечно должна быть свободной и независимой, но сам он не купит никакой товар, реклама которого будет размещена в этом издании.

Газета Folha de S. Paulo, считающаяся левой, регулярно критикует ультраправого политика и его кабинет. Как стало известно 28 ноября, она была исключена из списка подписки правительства на периодические издания на 2020 год.

Оскорблением всей бразильской прессы назвала такие действия юрист газеты Таис Гаспарян.

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