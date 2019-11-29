Бразилиа, , 11:26 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару созвонился с избранным главой Уругвая Луисом Лакалье и пожелал ему «всяческих успехов» на посту главы государства. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Во время беседы Болсонару обозначил «готовность к совместной работе на благо обоих народов» и пригласил Лакалье «как можно скорее посетить Бразилию.

Глава Бразилии также пообещал коллеге прилететь в Монтевидео на его инаугурацию. Церемония назначена на 1 марта 2020 года.

Эксперты отметили, что реакция Болсонару на избрание Лакалье диаметрально противоположна реакции на победу в Аргентине Альберто Фернандеса. После выборов 27 октября бразильский президент отказался поздравить Фернандеса с победой и приехать на церемонию его вступления в должность.