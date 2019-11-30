Москва, , 00:05 — REGNUM Донецк забил гол Киеву и отправился отдыхать. Сделал он это просто: накануне встречи Нормандской четвёрки Народный совет ДНР принял закон о государственной границе, которая определена в границах Донецкой области на 2014 год. Линия соприкосновения с ВСУ объявлена временной — до окончания конфликта с Украиной. По факту это начало федерализации по инициативе регионов. Так прокомментировал политический обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей заявление властей ДНР об установлении своей границы.

«Власти ДНР уверены, что это не противоречит Минским соглашениям. Киев может возражать сколько угодно, но Донецк решения не отменит, и поделать с этим Киев ничего не может. Это сигнал: если Киев не поймёт, что с Донецком нужно договариваться сейчас, то завтра донецкую манеру говорить с Киевом усвоят другие регионы.

Донецк ещё никак не заявлял о своих правах внутри Украины, но он имеет на это полное право. С точки зрения международного права Донецк — часть Украины, и он вправе ставить вопрос о границе своей области именно так.

По сути Донецк провозгласил суверенитет. Его условия теперь станут предметом ожесточённого торга. Но инициатива перехвачена, и это успех донецкой дипломатии. Термин новый, но привыкать к нему стоит уже сейчас», — считает Александр Халдей.

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