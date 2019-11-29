Донецк, , 13:14 — REGNUM Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, передает 29 ноября Донецкое агентство новостей.

По его словам, республиканский парламент, устанавливая госграницу, не забыл о жителях той части Донецкой области, которая остаётся под контролем Киева. Пока конфликт в Донбассе не урегулирован, граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения, определенной Минскими соглашениями, пояснил Бидёвка.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в ДНР завершилась перепись населения, её итоги обещают представить не позднее второго квартала 2020 года. На Украине перепись населения последний раз проводилась в 2001 году.

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