Женева, Швейцария, , 22:57 — REGNUM Сирийская оппозиция в Конституционном комитете в очередной раз нарушила установленный кодекс поведения, сообщил журналистам 29 ноября глава делегации Дамаска Ахмед Кузбари.

Кузбари пояснил, что очередное нарушение, каковых «было уже много», касалось формы отказа от предложения Дамаска.

Правительственная делегация в Конституционном комитете предложила обсудить с оппонентами вопрос национальных патриотических принципов. Оппозиция, не согласная с предложением, высказала свой отказ не через офис спецпосланника по Сирии, а через прессу.

Кузбари «Это является еще одним нарушением установленного кода поведения, которых с их стороны было уже много».

Кроме того, он сообщил, что оппозиционеры не захотели поговорить с правительственными делегатами «малой» группы: оппозиционеры отказались войти с ними в один зал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нацеленный на урегулирование ситуации в Сирии Конституционный комитет работает в Женеве (Швейцария). Правительственные делегаты пытаются наладить диалог с оппозицией.

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