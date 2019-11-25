Москва, , 15:39 — REGNUM Угроза срыва работы Конституционного комитета Сирии существует, так как его провала желает немало сторонников смены власти в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 ноября на пресс-конференции.

По его словам, подобная угроза есть всегда, так как провал работы комитета позволит противникам сирийской власти обосновать, например, силовое вмешательство во имя «смены режима».

Второе заседание конституционного комитета сейчас готовится, оно пройдет в режиме, установленном и для полного состава комитета, и для редакционной комиссии, пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что согласие по поводу будущей конституции между членами конституционного комитета Сирии пока нельзя зафиксировать.

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