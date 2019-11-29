Тбилиси, 29 ноября 2019, 21:06 — REGNUM В НАТО внимательно и с беспокойством наблюдают за текущими событиями в Грузии. Об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай написал в соцсети.
Аппатурай отметил значение запланированного диалога и выразил надежду, что сторонам удастся прийти к согласию.
Напомним, сегодня, 29 ноября, в правящей партии Грузии заявили, что 30 ноября власти Грузии проведут переговоры с оппозицией.
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