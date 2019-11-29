Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что 30 ноября состоится встреча представителей власти и оппозиции с участием дипломатического корпуса. Главной темой обсуждения станет «немецкая модель» выборов. Об этом 29 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Завтра, в первой половине дня, состоится встреча представителей власти и оппозиции», — заявил Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что одним из главных вопросов обсуждения станет «немецкая модель» выборов. По словам депутата, сегодня, 29 ноября, будут уточнены место и формат встречи.

Напомним, ранее правящая партия «Грузинская мечта» отвергла предложение оппозиции ввести «немецкую модель» выборов, указав, что она противоречит конституции. Во время заседания Европарламента это решение было раскритиковано западными партнерами Грузии.

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Напомним, протесты начались в Грузии 14 ноября после того, как депутаты правящей партии «Грузинская мечта» не проголосовали за поправки в конституцию, предусматривающие избирательную реформу. При этом они провалили свой собственный законопроект. Теперь оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, переход на которую как раз и не поддержала правящая партия.

Уже дважды МВД применяло спецназ и водометы для того, чтобы оттеснить протестующих от входов в парламент — 18 и 25 ноября. В общей сложности во время разгона акций в административном порядке задержали более 60 протестующих.