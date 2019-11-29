Лондон, , 20:21 — REGNUM Инцидент на Лондонском мосту, где мужчина с ножом напал на прохожих, признан попыткой террористического акта, сообщает 29 ноября пресс-служба Скотленд-Ярда.

Основанием для такого решения стало обнаружение на теле нападавшего муляжа взрывного устройства, также известного как «пояс смертника».

Напомним, мужчина с ножом, напавший 29 ноября на прохожих на Лондонском мосту, был застрелен полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения были ранены не менее пяти человек. Некоторые СМИ утверждают, что один из раненых позднее скончался.

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