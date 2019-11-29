Москва, , 18:55 — REGNUM Недорешённые вопросы по газу российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить лично на полях «нормандского» саммита в Париже, сообщил журналистам 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель российского президента отметил, что проблемные вопросы по газу, если такие останутся на момент саммита, будут обсуждаться при личной встрече Путина и Зеленского — «где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков 29 ноября заявил, что для решения российско-украинских проблем по газу осталось мало времени, но «контакты идут».

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