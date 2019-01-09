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В Анкаре начался процесс по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Политика

Организаторы убийства стремились нанести ущерб отношениям России и Турции и сорвать переговоры по сирийскому мирному урегулированию, полагает следствие

Анкара, 9 января 2019, 01:01 — REGNUM  Первые слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова состоялись 8 января в Анкаре. Об этом сообщают «Вести».

Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в числе которых — оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся на территории США. На скамье подсудимых находились 14 человек, еще четверо подозреваемых участвовали в слушаниях посредством видеосвязи.

Следствие полагает, что убийство дипломата было организовано возглавляемой Гюленом организацией FETO, чтобы нанести ущерб отношениям России и Турции и сорвать переговоры по сирийскому мирному урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. В дипломата выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, после чего его ликвидировали сотрудники службы безопасности.

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Убийство российского посла в Турции
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