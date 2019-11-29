Брюссель, 29 ноября 2019, 14:13 — REGNUM Глава Евросовета Дональд Туск передал свои полномочия бывшему премьер-министру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.
Новый глава Евросовета официально приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря. Символическая церемония передачи полномочий состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Туск был избран новым председателем Европейской народной партии (ЕНП), которая является крупнейшей фракцией в Европарламенте. В своём первом выступлении новый лидер партии заявил, что намерен бороться «популистами и манипуляторами».
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