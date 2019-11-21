Загреб, , 08:55 — REGNUM Покидающий должность главы Европейского совета Дональд Туск избран новым председателем Европейской народной партии (ЕНП), которая является крупнейшей фракцией в Европарламенте. Об этом стало известно накануне, 20 ноября, по итогам первого дня работы 24-го избирательного конгресса ЕНП в Загребе, сообщает издание Politico. На этом посту он сменил француза Жозефа Доля.

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Туск был избран 491 голосом «за» и 37 голосами «против».

"С Туском мы откроем новую главу в истории EPP», — уверен депутат Европарламента от Германии Дэвид Макалистер.

Он отметил, что бывший премьер-министр Польши и председатель Европейского совета Туск имеет огромный опыт.

В своём первом выступлении новый лидер партии заявил, что намерен бороться «популистами и манипуляторами».

https://twitter.com/eucopresident/status/1197170033413230592

«Мы не будем жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность в общественной жизни ради безопасности и порядка, потому что в этом просто нет необходимости», — отметил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря. на этом посту его сменит нынешний премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

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