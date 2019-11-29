Москва, , 13:40 — REGNUM В Севастополе по подозрению в госизмене задержана служащая Черноморского флота, заявил 29 ноября депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«(Это) один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — сказал РИА Новости Белик.

Напомним, ранее сегодня, 29 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.

По данным ФСБ, она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию украинской разведки осуществляла собор секретных сведений военного характера.

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