Севастополь, , 10:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины, 29 ноября сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Гражданка России… была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера», — сказано в сообщении.

Задержанную подозревают в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР к 15 годам тюрьмы был приговорён украинский журналист Станислав Асеев, который собирал сведения о местах дислокации Народной милиции ДНР и передавал их представителям СБУ.

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