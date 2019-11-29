Севастополь, 29 ноября 2019, 10:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины, 29 ноября сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Задержанную подозревают в государственной измене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР к 15 годам тюрьмы был приговорён украинский журналист Станислав Асеев, который собирал сведения о местах дислокации Народной милиции ДНР и передавал их представителям СБУ.
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