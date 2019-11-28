Москва, , 17:37 — REGNUM Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он готов обсуждать предложенный Москвой мораторий по ракетам средней и меньшей дальности, — это поиск выхода из тупика, написал 28 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что Макрон заявил о готовности рассмотреть предложение Москвы о моратории на размещение ракет в Европе, Пушков сравнил реакцию Парижа и НАТО:

«Альянс сразу заявил: предложение о моратории «не заслуживает доверия» — обсуждать нечего. Макрон же готов воспринять его как «основу для обсуждений» . Разница налицо: Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать».

Напомним, предложение европейским странам ввести мораторий на размещение РСМД было сделано Москвой после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась публикация об ответе Макрона российскому президенту Владимиру Путину, призывавшему принять мораторий. В ответе, который был отправлен Макроном 23 октября 2019 г., сказано, что предложение Москвы будет внимательно изучено.

Комментируя публикацию, Макрон заявил, что не принимал предложения Москвы, но что оно является основой для обсуждений.

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