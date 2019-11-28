Париж, , 15:16 — REGNUM Власти Франции не приняли предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая 28 ноября транслировалась в Twitter Елисейского дворца.

По словам Макрона, предложенный Россией мораторий не был принят Парижем. Однако французская сторона восприняла его как основу для обсуждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин направил главам некоторых государств, включая стран НАТО, письмо с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и других регионах мира. 28 ноября в Кремле подтвердили, что на послание ответил глава Франции Макрон.

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