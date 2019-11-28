Москва, , 15:20 — REGNUM Обстановка в Боливии, где сложил полномочия президент Эво Моралес, стабилизировалась в последние дни. Урегулирование политического кризиса зависит от временных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 ноября на брифинге.

Она отметила, что некоторая стабилизация ситуации в Боливии произошла при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Жана Арно. У боливийских временных властей появился шанс урегулировать политический кризис и вернуть стране стабильность.

Реализация шанса зависит от того, смогут ли политики, включая претендующих на пост главы государства, отказаться от агрессивной риторики в адрес оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Боливии выразил готовность идти в президенты вице-президент шести тропических федераций страны Андронико Родригес.

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