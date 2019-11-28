Ла-Пас, , 03:28 — REGNUM Готовность баллотироваться в президенты Боливии от левых сил высказал вице-президент шести тропических федераций Боливии Андронико Родригес, 28 ноября сообщает Sputnik.

По его словам, если руководство партии «Движение к социализму», главой которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, поддержит Родригеса, то у него не будет другого выбора как выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что не допустит к участию в новых президентских выборах в Боливии Эво Моралеса и его заместителя Альваро Гарсию Линера.

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