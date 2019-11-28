Москва, , 14:39 — REGNUM Ряд средств массовой информации Испании проявляет нездоровый интерес к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наблюдаем опять какой-то нездоровый интерес отдельных испанских СМИ, блогосферы к возвращению, реинкарнации позабытой темы вмешательства России во внутренние дела Испании в связи с каталонскими событиями», — сказала на брифинге Захарова.

Она отметила, что 21 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель назвал такие измышления «чистой клеветой, плодом горячечного воображения».

Напомним, ранее издание El Pais сообщило, что спецслужбы Испании начали расследование вмешательства российских спецслужб в ситуацию каталонского сепаратизма.

По утверждению издания, речь идёт о вмешательстве сотрудников ГРУ во внутренние дела Испании в Каталонии. Расследование якобы поручено отделу испанской полиции, специализирующемуся на борьбе с терроризмом.

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