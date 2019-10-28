Мадрид, , 18:59 — REGNUM «Если бы кто-то взглянул на Барселону с высоты дрона в конце этой недели манифестаций, оказавшейся насыщенной, все выглядело бы крайне понятно, — пишет сегодня, 28 октября, испанское издание El Pais, подводя итоги беспокойных выходных в Каталонии. — Суббота, 26 октября, была днем сторонников независимости, воскресенье — конституции. И выиграли первые. 350 тысяч против 80 тысяч, по сведениям Городской гвардии. Если смотреть сверху, все сходится. Два компактных блока, каждый со своим флагом и плакатами. Но если взглянуть вблизи, с уровня улицы, все полностью меняется. Каталония, а с ней и вся испанская политика, раздроблена на множество частей, которые не перестают сходиться друг с другом в вечной битве без победителя. Черная дыра».

Митинг в Каталонии SBA73

Перед камерами все стараются замаскировать этот факт, подчеркивает СМИ, но без микрофонов повсюду вспыхивают все более агрессивные маленькие войны. «Единство, единство!» — кричали в субботу борцы за независимость, когда кто-то требовал отставок. «Единство, единство!» — восклицали в воскресенье социалисты, когда их лидеры освистывались или подвергались оскорблениям со стороны правых платформ. Противоречия множатся в каждом лагере. Так, барселонская молодежь кричала «Прочь, оккупационные силы!», когда перед ней была местная полиция, говорящая по-каталонски и происходящая из тех же районов.

Все не то, чем кажется, если присмотреться, резюмирует El Pais. В субботу, например день начался с большой совместной акции каталонских мэров против приговора по делу лидеров движения за независимость. Но пришли на нее не все — не доставало Ады Колау, главы Барселоны, и мэров близлежащих городов — да и сплоченности не получилось. Как только отзвучал гимн и начались разговоры о политике, оказалось, что все против всех. А если в каком-то вопросе все и сходятся, то лишь в одном: нынешний каталонский лидер Ким Торра никуда не годится.