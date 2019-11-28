Киев, , 13:34 — REGNUM Все действия руководства «Нафтогаза» направлены на то, чтобы новый транзитный договор с Газпромом не был заключён, заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 28 ноября в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, договор с Газпромом противоречит личным интересам руководства «Нафтогаза».

"Все заявления, которые делаются, они носят явно агрессивный характер, когда компромисса по определению быть не может. Что они теряют? Те деньги, которые они хотят «сбить» с украинских граждан», — рассказал Землянский.

Эксперт назвал предложение «Нафтогаза» населению Украины купить газ по некой «страховой» цене «банальным разводняком на деньги». Он убеждён, что раньше подобные действия государственной компании назывались саботажем и строго наказывались.

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«У меня возникает вопрос, а это вообще государственная компания, или это «частная лавочка», которая диктует, как жить всей Украине, включая президента?», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких переговоров касательно прямых поставок газа из РФ на Украину не ведётся, поскольку это «сдача национальных интересов» страны.

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Напомним, Украина с ноября 2015 года перестала закупать газ напрямую у России. С тех пор Украина покупает российский газ через европейских посредников, платя им наценку.