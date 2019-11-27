Киев, , 13:51 — REGNUM Если Украина не заключит контракт с Россией на транзит газа через свою территорию, стоимость одного кубического метра газа для населения с начала 2020 года может увеличиться до 12,9 гривны/куб. метр, сообщило 27 ноября издание «Экономическая правда».

Журналисты отметили, что правительство Украины предложит населению «страховую» цену в размере 7 гривен за кубический метр газа.

«Если клиент отказывается от этой услуги, «Нафтогаз» будет поставлять газ по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями. Какими они могут быть после Нового года — ключевой вопрос. Всё зависит от того, удастся ли подписать новый транзитный контракт с Газпромом», — сказано в материале.

В данный момент цена на газ для населения составляет 5,78 гривны за один кубический метр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб рассказал, что правительство Украины отказалось от функции регулирования тарифов на услуги ЖКХ. По его подсчётам, в зимний период жители Украины будут вынуждены отдавать за квартиру 40% средней зарплаты и 110% средней пенсии.

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