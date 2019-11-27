Киев, 27 ноября 2019, 13:51 — REGNUM Если Украина не заключит контракт с Россией на транзит газа через свою территорию, стоимость одного кубического метра газа для населения с начала 2020 года может увеличиться до 12,9 гривны/куб. метр, сообщило 27 ноября издание «Экономическая правда».
Журналисты отметили, что правительство Украины предложит населению «страховую» цену в размере 7 гривен за кубический метр газа.
В данный момент цена на газ для населения составляет 5,78 гривны за один кубический метр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб рассказал, что правительство Украины отказалось от функции регулирования тарифов на услуги ЖКХ. По его подсчётам, в зимний период жители Украины будут вынуждены отдавать за квартиру 40% средней зарплаты и 110% средней пенсии.
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