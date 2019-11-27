Киев, , 18:56 — REGNUM Отдельных переговоров о прямых закупках Украиной газа в России не существует в принципе, заявил на брифинге 27 ноября украинский премьер Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что Киев готов обсуждать договор о транзите газа в ЕС, причем позиция Украины не изменилась — ее устроит контракт по европейским правилам и на долгий период.

Также он дал понять, что прямые закупки газа у России конкретными предприятиями будут расцениваться как «сдача национальных интересов» .

«Среди задач правительства — обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов», — заявил украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что после того, как 25 ноября президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили газовую проблематику, многие политики решили, что Киев возвращается к закупкам газа в РФ.

26 ноября министр энергетики Алексей Оржель заявил, что «потенциально возможно, что у Украины будут прямые поставки со скидкой с востока».

При этом стоит отметить, что внедрение на Украине европейского энергетического законодательства в любом случае даст Газпрому возможность вернуться на украинский рынок, что признавали даже в «Нафтогазе». Так, глава «Нафтогаза Украины»Андрей Коболевв октябре заявил, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.