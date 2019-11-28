Сеул, , 11:09 — REGNUM Днища автомобилей участников торжественного саммита «АСЕАН — Республика Корея — 2019» просканировали на предмет обнаружения запрещённых предметов в Сеуле. Об этом сообщается на сайте The Korea Times.

Система безопасности от компании D&S Technology M.koreatimes.co.kr

По данным издания, у въезда в конференц-центр BEXCO в крупном портовом городе Пусане, главном месте проведения торжественного саммита «АСЕАН — Республика Корея — 2019», была установлена система проверки автомобилей, которая обнаруживает запрещённые предметы.

Данная система была создана компанией D&S Technology.

Напомним, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) является политической, экономической и культурной региональной межправительственной организацией из десяти стран Юго-Восточной Азии. В ассоциацию входят: Бруней, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Камбоджи и Мьянмы. Создана организация 8 августа 1967 года.

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