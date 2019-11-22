Джакарта, , 09:37 — REGNUM Посол Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов заявил, что хочет привлечь туристов из стран Юго-Восточной Азии в небольшие российские города, сообщает Antara.

По этой причине фотографии восьми небольших российских городов были представлены на выставке под названием «Hidden Russia» («Скрытая Россия»).

«Я надеюсь, что, когда люди увидят эти фотографии, они захотят посетить эти места», — заявил посол журналистам после открытия выставки в секретариате АСЕАН в Джакарте.

По его словам, в последние годы количество туристов из стран АСЕАН, включая Индонезию, продолжает расти, но в основном туристы посещают только два крупных российских города, а именно Москву и Санкт-Петербург. В то время как небольшие российские города также могут предложить красивые места, там хорошие условия и жители также дружелюбны.

Известно, что фотографии небольших городов центральной России были сделаны в августе прошлого года и будут экспонироваться в секретариате АСЕАН до 13 декабря.

«Это также важная часть сотрудничества между АСЕАН и Россией, учитывая, что мы должны лучше узнать друг друга, особенно с точки зрения контактов между людьми и красивых мест в странах АСЕАН и России», — отметил Александр Иванов.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии состоит из десяти стран, а именно Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Таиланда, Брунея, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы.