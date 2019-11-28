Бишкек, , 10:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию президента Киргизии Ала-Арча в Бишкеке на черном лимузине Aurus.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, в Бишкеке проходит заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принимают участие президенты России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

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