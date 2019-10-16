Москва, , 15:45 — REGNUM Страны Ближнего Востока проявляют «огромный интерес» к бренду Aurus. Этому способствовал и недавний визит президента России Владимира Путина, дав дополнительный импульс к развитию сотрудничества. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

По словам представителя пресс-службы федерального ведомства, которые приводит ТАСС, в настоящее время совместно с Tawazun разрабатываются конкретные действия по развитию Aurus на ближайший год.

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«Что касается заказов на автомобили и планируемых объёмов продаж — более предметно будем обсуждать с коллегами из Tawazun на очередном совете директоров Aurus, который пройдет в конце ноября в Абу-Даби», — отметили в Минпромторге.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе официального визита в Объединённые Арабские Эмираты провёл переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Напомним, в феврале 2019 года стало известно, что фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из Объединённых Арабских Эмиратов получит более трети акций компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus и станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Соответствующее соглашение о продаже доли в компании ООО «Аурус» было подписано в рамках международной выставки IDEX-2019.

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