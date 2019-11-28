Бишкек, , 09:41 — REGNUM Перебои в работе интернета в Бишкеке не отразились на открытии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает 28 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«В Бишкеке перебои в работе интернета. Но на открытие саммита ОДКБ это не повлияло», — говорится в сообщении.

После фотографирования главы государств-участников организации отправились на совещание в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит ОДКБ в резиденцию киргизского президента Сооронбая Жээнбекова прибыл президент России Владимир Путин. В переговорах принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подробнее: Сирия, Африка, угрозы и безопасность: саммит ОДКБ в Киргизии — трансляция