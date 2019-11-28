Накануне, 27 ноября, в Бишкеке под председательством киргизской стороны прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Председатель СМИД, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сказал, что итоги деятельности Организации в уходящем году считает плодотворными.
С прилетом Владимира Путина в Бишкеке могли быть проблемы. Ночью аэропорт «Манас», на котором несколько часов назад приземлился самолет президента России, накрыл сильный туман. Вылеты самолетов задержаны. Пассажиры рейса Бишкек-Москва ждут уже более 6 часов. Сотни пассажиров мерзнут в зале ожидания аэропорта. В помещении явные проблемы с отоплением.
Визит Путина предварил подарок, сделанный Россией. 27 ноября Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Киргизии два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и вернуло две радиолокационных станции П-18−2, отремонтированные и модернизированные в России.
«Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности», — пообещал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Во встрече также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин прилетел в Бишкек для участия в заседании ОДКБ
Самолёт президента приземлился в международном аэропорту «Манас». Главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Владимир Путин уже прибыл в Киргизию.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. Целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.