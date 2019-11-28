В Бишкеке начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Председательство в организации с 28 ноября переходит от Киргизии к России.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и обозначит приоритеты российского председательства в организации в 2020 году.

Запланировано обсуждение ключевых тем союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, среди которых — обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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ОДКБ. Иван Шилов © ИА REGNUM