Москва, , 09:40 — REGNUM Политика США полна парадоксов. 27 ноября Дональд Трамп заявил о значительном продвижении переговоров о торговом соглашении между США и Китаем и в этот же подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предваряет санкции против китайских компаний и персон из-за протестов в Гонконге, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Зная, как остро реагирует Пекин на иностранное вмешательство в этом особом экономическом районе, реакция будет быстрой и резкой.

И что самое главное — Китай не будет жертвовать своей политикой в отношении протестов в Гонконге ради торговых переговоров.

Более того мы можем увидеть усиление и военного присутствия Китая в Юго-восточном море, где давно идет спор о намытых островах, что влияет на контроль судоходства и это раздражает США.

Ситуация на китайско-американском треке будет только обостряться. И зря 27 ноября трейдеры на биржах открывали шампанское», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, ранее одобренный обеими палатами американского конгресса.

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