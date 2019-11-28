Москва, 28 ноября 2019, 09:40 — REGNUM Политика США полна парадоксов. 27 ноября Дональд Трамп заявил о значительном продвижении переговоров о торговом соглашении между США и Китаем и в этот же подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предваряет санкции против китайских компаний и персон из-за протестов в Гонконге, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, ранее одобренный обеими палатами американского конгресса.
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