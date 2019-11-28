Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, ранее одобренный обеими палатами американского Конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также он подписал закон, который запрещает экспорт «специализированного полицейского оборудования» в Китай. Подразумевается, что это позволит исключить применение американских спецсредств для разгона демонстраций.

«Я подписал эти законы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Китай выразил протест американскому послу в КНР в связи с принятием в Соединенных Штатах законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Пекин счел закон, как неприкрытое «вмешательство во внутренние дела Китая».

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