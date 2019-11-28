Пекин, , 08:43 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать ключевым центром глобального развития. К 2030 году совокупный ВВП входящих в неё стран достигнет 35−40% от глобального, заявил генеральный секретарь объединения Владимир Норов 28 ноября в Пекине.

«ШОС обладает реальными возможностями стать в ближайшей перспективе одним из мировых экономических центров», — сказал Норов.

Он отметил, что годовой внешнеторговый оборот входящих в организацию стран уже превысил $6,3 трлн. Норов напомнил, что ШОС стремится к формированию открытой экономики и выступает против протекционистских мер ряда стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что укрепление сотрудничества ООН и ШОС положительно отразится на жителях евразийских государств.

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