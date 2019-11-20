Нью-Йорк, США, , 04:20 — REGNUM Укрепление сотрудничества ООН и ШОС внесет положительный вклад в улучшение жизни жителей евразийских государств. Об этом 19 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем выступлении на мероприятии, посвященном сотрудничеству двух организаций.

Генсек выразил мнение, что взаимодействие ООН и ШОС укрепит региональное сотрудничество на всех уровнях. Гутерреш подчеркнул важность совместной работы организаций в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что первое совещание председателей парламентов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может пройти в 2020 году.