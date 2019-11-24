Москва, , 11:53 — REGNUM В московском гайд-парке «Сокольники» 23 ноября прошёл митинг против принятия закона о семейно-бытовом насилии в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В холодный ноябрьский день на протестное мероприятие пришло около двухсот человек. Начался митинг с исполнения национального гимна России. А после каждый из многочисленных спикеров приводил свои доводы, по причине которых он стоит сцене в морозную погоду.

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что подобные законопроекты направлены против православия и находятся в одном ряду с законами о легализации однополых браков. Особый протест, по его мнению, принятие таких законов встретит в мусульманских республиках, например, Чечне.

«Вы попробуйте прийти в мусульманскую семью и сказать им, что делать», — сказал Пожигайло.

Протоиерей Всеволод Чаплин, намекая на фамилию соавтора законопроекта о «домашнем насилии» — Оксаны Пушкиной, заявил, что за спиной этого проекта стоит «коллективный западный Дантес».

«Те, кто продвигает этот закон, слушают западных консультантов, а не свой народ. Они поддаются давлению, у них же дома на Западе», — отметил священник.

Чаплин считает, что этот закон не просто помешает созданию молодых семей, но и даст возможность засудить любого человека. На кого угодно можно будет написать донос и его арестуют или отнимут у него ребёнка, а любая смска с попыткой примириться будет считаться преследованием, уверен он.

Против законопроекта выступили председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, сравнивший важность противостояния принятия этой норме с историческими битвами против захватчиков времён Александра Невского, а также представители партии ЛДПР, считающие, что законопроект никак не помогает благополучию семьи.

Священнослужитель, представившийся отцом Даниилом, рассказал свою историю:

«У нас есть знакомые в Италии. Мужчине уже 40 лет — он никак не женится. Его спрашиваю о причине — он молчит. И только потом его мать сказала, что они ищут подходящую девушку — нормальную. Потому что засудить могут легко».

Отец Даниил не хочет, чтобы подобная ситуация сложилась в его стране.

Глава движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин полагает, что законопроект о бытовом и семейном насилии ставит под угрозу само существование семьи в России, как одного из столпов, на котором держится весь наш мир. По его словам, спасение России — в многодетных семьях, а подобные законопроекты приведут к тому, что молодые люди вообще перестанут создавать семьи и рожать детей.

Кормухин обратился к патриарху Русской православной церкви Кириллу и попросил того о поддержке:

«Церковь будет существовать всегда, но благодаря этому законопроекту она останется без прихода».

На сцену для выступлений против инициативы выходили также женщины и дети — те, на чью защиту якобы направлен законопроект.