Пекин, , 14:39 — REGNUM Своей внешней политикой Соединенные Штаты наносят урон действующей системе международного контроля над вооружениями, заявил 27 ноября замглавы МИД КНР Ми Чжаосюй на совместной пресс-конференции с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Замглавы МИД КНР напомнил, что Вашингтон выходит из ряда договоренностей и проводит одностороннюю политику, усиливая конкуренцию между крупными странами. Кроме того, США публично называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами, усиливая давление на Пекин и Москву.

«Такие действия не только подрывают послевоенную международную систему контроля над вооружениями, но и наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД КНР заявили, что эгоистичная и односторонняя американская политика на Ближнем Востоке приводит к тому, что в регионе продолжают развиваться конфликты, а риски новых столкновений с участием экстремистских и террористических групп только возрастают.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, США и Китаю следует избегать недоразумений и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

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