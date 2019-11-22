Пекин, , 15:05 — REGNUM США и Китаю следует избегать недоразумений и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с бывшим госсекретарём Соединенных Штатов Генри Киссинджером в Пекине.

«Обе стороны должны исходить из фундаментальных интересов двух народов и народов мира, уважать друг друга, стремиться к взаимному пониманию, беспроигрышному сотрудничеству и продвигать отношения между США и Китаем в правильном направлении», — приводятся 22 ноября слова китайского лидера на сайте МИД КНР.

При этом, Си Цзиньпин отметил сложности в отношениях между двумя государствами, которые существуют в настоящее время.

В заявлении дипломатического ведомства Китая сообщается, что Киссинджер также высказался о необходимости укреплять сотрудничество двух стран. Он напомнил, что в отношениях США и КНР были и взлеты, и падения, но общее направление было нацелено вперед.

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