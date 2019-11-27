Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину. Такое решение судебная инстанция вынесла сегодня, 27 ноября.

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В опубликованном постановлении суда Швеции отмечено, что российской компании отказано в её требовании, отменить или обжаловать решение суда нельзя. Также в суде сообщили, что решения ещё по двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате «Нафтогазу» €2,56 млрд по транзитному контракту за недостаточные объёмы транзита, однако в Газпроме не согласились с вердиктом и обжаловали его.